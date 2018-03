Skandali i mishit, inspektorët e qendrës zbresin në Gjakovë

Share This





















Skandali me mishin e prishur që përfshiu Kosovën ka shqetësuar qytetarët gjakovarë të cilët druhen se mos ka ndonjë sasi të këtij produkti me afat të skaduar edhe në Gjakovë.

Drejtoria për Punë Inspektuese njoftoi se kanë qenë të pranishëm në terren me inspektorët e saj menjëherë pas publikimit të lajmit.

Drejtori Nikollë Lleshi tha se deri më tani nuk kanë hasur në mish të prishur, mirëpo theksoi se aksionet do të vazhdojnë edhe ditëve të ardhshme.

Lleshi njoftoi se të martën do të ndërmerret një tjetër aksion i gjerë së bashku me inspektorët veterinarë nga niveli qendror ku do të inspektojnë bizneset gjakovare që merren me shitjen e produkteve të mishit.

“Menjëherë pas publikimit të lajmit ne kemi inspektuar bizneset që merren me shitje të prodhimit të mishit dhe deri më tani nuk ka rezultuar që të ketë diçka të dyshimtë. Të martën do të ketë një tjetër aksion së bashku me inspektorët veterinarë nga qendra ku do të inspektohen bizneset”, u shpreh ai.

Ndryshe, qindra kilogramë mish janë gjetur nga inspektorë në qendra të ndryshme të vendit, për çka ka alarmuar opinionin ku edhe është kërkuar marrja e masave ndaj bizneseve që merren me importimin dhe shitjen e produkteve të mishit./radiogjakova/