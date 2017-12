Shorti i Kupës, Vëllaznimi kundër Rahovecit

Share This





















Të premten në drek selinë e Federates së Futbollit të Kosoves është bërë tërheqja e shortit për rrethin e katërt të Digitalb Kupës së Kosovës në futboll.

Futbollistët e Vëllaznimit në këtë rreth do të përballen me Rahovecin, ndersa përballja më interesante e këtij rrethi do të jetë ajo ndërmjet Trepçës’89 dhe Llapit.

Ndeshjet e të kësaj faze do të zhvillohen më 12 e 13 shkurt, 2018/radiogjakova/

Çiftet e rrethit të katërt

Ballkani – Gjilani

Trepça’89 – Llapi

Vëllaznimi – Rahoveci

Drenica – Arbëria

Vushtrria – Liria

Istogu – Drita

Prishtina – Kosova (P)