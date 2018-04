“Java rome” në Gjakovë, synohet zhdukja e paragjykimeve ndaj këtij komuniteti

Share This





















Të martën me aktivitetin e organizuar me fëmijë e që është titulluar “Ora e historisë dhe artit figurativ”, organizata “Roma in Action” ka hapur edhe aktivitetet në kuadër të javës rome.

Kjo javë shënohet me moton “Identiteti im, prilli i së vërtetës”, ndërsa aktiviteti i parë u mbajt në hapësirën e shkollës fillore dhe të mesme të ulët “Emin Duraku” në Gjakovë.

Emrah Cërmjani nga kjo organizatë tha se qëllimi i këtij aktiviteti ishte njohja e fëmijëve me historikun, traditën dhe kulturën rome në mënyrë qe ta promovojnë këtë tek bashkëmoshatarët e tyre për të ndikuar në zbutjen e paragjykimeve dhe diskriminimit ndaj këtij komuniteti.

Për të mërkurën, kjo organizatë do të mbajë një takim në ora 11:00 me të rinj në ambientet e Këshillit të Veprimit Rinor Lokal në Çarshinë e Madhe për të diskutuar mbi kulturën rome.

Gjatë javës rome pritet të organizohen edhe aktivitete të tjera, ndërsa do të shënohet edhe Dita Ndërkombëtare e Romëve më 8 prill./radiogjakova/