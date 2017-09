Ermeni takon prindërit e fëmijëve me sindromën down

Share This





















Kandidati për kryetar të komunës së Gjakovës nga radhët e LDK-së, Bekim Ermeni, i shoqëruar nga kryetarja e Forumit të Gruas së këtij subjekti Ardita Rizvanollit dhe kandidatja për Asamble, Saranda Hoda kanë takuar prindërit e fëmijëve me sindromën down.

Prindërit i njoftuam me vështirësitë me të cilën përballen që kryesisht kishin të bënin me arsimimin e fëmijëve dhe mbështetjen financiare.

Ermeni i premtoi më shumë mbështetje prindërëve si dhe për të gjithë rininë e komunës së Gjakovës për të cilin tha se gëzojnë një vend të veçantë në programin e tij.

Ndërsa kandidatja për kuvendare, Saranda Hoda, i kërkoi mbështetjen e prindërve më 22 tetor në mënyrë që të jetë zëri i tyre në Asmblenë e Gjakovës./radiogjakova/