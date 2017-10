Asambleja, ja si shpërndahen ulëset

Share This





















Shpërndarja e ulëseve në Asamblenë komunale po ndiqet me interes të madh në komunën e Gjakovës.

Sipas përllogaritjeve zyrtare dhe në bazë të rezultateve preliminare të prezantuara deri më tani nga KQZ, në Asamblenë e Gjakovës do të përfaqësohen 8 parti.

Kështu, AAK do të jetë grupi më i madh me 9 asambleistë, Alternativa do të ketë 6 ulëse, PDK dhe Lëvizja Vetëvendosje nga 5, LDK 4, PSHDK 3, Nisma 2 dhe AKR 1.

Numrat në Asamble do t’i shërbejnë edhe kryetarit të ardhshëm të komunës për të ngritur qeverinë e re lokale dhe për të ndërtuar koalicione në mënyrë që të ketë shumicën edhe në Kuvendin komunal./radiogjakova/